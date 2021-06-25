СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборы

Жителю Ровно сообщено о подозрении по статье "Государственная измена".

СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборы

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Украины, который по заданию роSSийских спецслужб пытался вывезти для военно-промышленного комплекса РоSSийской Федерации критически необходимые электронные изделия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник совершил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, применяемых в изготовлении вооружения и военной техники, в т.ч. ракетных носителей.

Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом роSSийских спецслужб для вывоза из Украины.

Следователями органов безопасности сообщено гражданину Украины о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия. В настоящее время злоумышленник дает обличительные показания и способствует досудебному расследованию.

Напомним, ранее в июне СБУ разоблачила работников оборонного предприятия на попытке продажи за границу секретных разработок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракетМинобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет
Автомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на ДонбассеАвтомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на Донбассе
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работеПостоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работе
Порошенко и Грибаускайте обсудили вызовы безопасности для Украины и ЕвропыПорошенко и Грибаускайте обсудили вызовы безопасности для Украины и Европы
ФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу УкраиныФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины
ВВС США дважды поднимали истребители F-22 из-за роSSийских учений около ГавайевВВС США дважды поднимали истребители F-22 из-за роSSийских учений около Гавайев
Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТОЗеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО
СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном мореМинобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Последние новости
Подгружаем последние новости