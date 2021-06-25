СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборы

Жителю Ровно сообщено о подозрении по статье "Государственная измена".

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Украины, который по заданию роSSийских спецслужб пытался вывезти для военно-промышленного комплекса РоSSийской Федерации критически необходимые электронные изделия.

Как сообщает пресс-центр СБУ , житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ . По заданию куратора злоумышленник совершил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, применяемых в изготовлении вооружения и военной техники, в т.ч. ракетных носителей.

Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом роSSийских спецслужб для вывоза из Украины.

Следователями органов безопасности сообщено гражданину Украины о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия. В настоящее время злоумышленник дает обличительные показания и способствует досудебному расследованию.