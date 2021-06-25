Минобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет

Инцидент в Черном море в РоSSии считают "эпическим фиаско провокации британского эсминца".

Минобороны РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет
Фото: twitter.com/HMSDefender

Британский эсминец Defender, для перехвата которого у берегов оккупированного Крыма роSSийские военные открывали огонь и сбрасывали бомбы по курсу, является "только жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает РБК.

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, который резко изменил курс из роSSийских территориальных вод (территориальных вод Украины, которые РФ считает своими после аннексии Крыма - ред.) после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", - заявил он.

В роSSийском Минобороны призвали Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, "не испытывать бесполезно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться разумом".

23 июня РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по курсу эсминца Defender, который шел из Украины в Грузию мимо Крыма. Великобритания заявила, что расценила это как учебные стрельбы, однако корреспондент BBC, который был на борту эсминца во время перехода, сообщил, что роSSийские военные действительно выполняли опасные маневры возле эсминца.

РоSSия угрожала открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов. Бомбометания в репортаже BBC не было видно, хотя роSSийские самолеты летали рядом с кораблем Defender. По словам журналиста, во время перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ. Некоторые из них пролетали "слишком близко", по выражению корреспондента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующий день сказал, что эсминец HMS Defender законно находился в Черном море вблизи Крыма.

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