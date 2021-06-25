Порошенко требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"

«Европейская Солидарность» требует вызвать Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения в деле «вагнеровцев».

Об этом в видеообращении сказал экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он отметил - после ряда саморазоблачительных откровений Зеленского в интервью страна нуждается в правде и ответах.

«Речь идет об очевидных угрозах национальной безопасности и уже традиционной лжи первого лица. О «вагнеровцах» в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, что якобы не было никакой спецоперации по задержанию тридцати трех роSSийских наемников, на руках которых - кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76, Ан-26 и другие», - напомнил Петр Порошенко.

«Вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор оспариваемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в последний момент ее свернул. Результат нам известен еще с лета 2020-го. Выродки из частной армии Вагнера избежали ответственности за убийства наших воинов и навсегда растворились в бескрайних роSSийских просторах», - констатирует Петр Порошенко.

«Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, будто бы это они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время давал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров. Путинские убийцы-«вагнеровцы» оставили кровавый след во многих странах мира. И за ними многие охотились, пытаясь привлечь их к ответственности», - отмечает пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что заявления и действия Зеленского подрывают доверие к украинским спецслужбам со стороны разведывательных органов наших евроатлантических партнеров.

«Признания» Зеленского лишь подчеркнули, насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путаного рассказа о том, что именно он «предупредил» Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду», - убежден Порошенко.