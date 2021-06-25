Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых

Срок полномочий членов НКРСИ - шесть лет.

Президент Владимир Зеленский уволил трех членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, - Владимира Гресько, Сергея Дзюбу и Виктора Лагошина. Срок их полномочий истек еще в 2020 году.

Соответствующий указ №270/2021 обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент назначил пятерых членов НКРСИ:

- директора по информационно-телекоммуникационному направлению ГП "Украинский государственный центр радиочастот" Викторию Трощенко;

- экс-главу НКРСИ (с мая по июль 2014 года) Андрея Семенченко;

- экс-сотрудницу НКРСИ Лилию Мальон;

- директора департамента Администрации Госспецсвязи Николая Ткаченко;

- экс-первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника.

Срок полномочий членов НКРСИ - шесть лет.