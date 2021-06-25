Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых

Срок полномочий членов НКРСИ - шесть лет.

Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил трех членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, - Владимира Гресько, Сергея Дзюбу и Виктора Лагошина. Срок их полномочий истек еще в 2020 году.

Соответствующий указ №270/2021 обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент назначил пятерых членов НКРСИ:

- директора по информационно-телекоммуникационному направлению ГП "Украинский государственный центр радиочастот" Викторию Трощенко;

- экс-главу НКРСИ (с мая по июль 2014 года) Андрея Семенченко;

- экс-сотрудницу НКРСИ Лилию Мальон;

- директора департамента Администрации Госспецсвязи Николая Ткаченко;

- экс-первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника.

Срок полномочий членов НКРСИ - шесть лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапромаЗеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапрома
"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский
Зеленский считает, что Кличко начал президентскую кампаниюЗеленский считает, что Кличко начал президентскую кампанию
Зеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войныЗеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войны
Зеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-группЗеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-групп
Зеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБОЗеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБО
Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на ДонбассеЗеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения ПутинаЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения Путина
Зеленский - о вагнеровцах: "Это точно не была наша операция"Зеленский - о вагнеровцах: "Это точно не была наша операция"
Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТОЗеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости