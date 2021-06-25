Кабмин изменил карантинные нормы для противодействия распространению штамма "Дельта"

Новые нормы будут действовать со 2 июля.

Кабмин изменил карантинные нормы для противодействия распространению штамма "Дельта"
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Кабинет Министров внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", - комментирует решение правительства заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Для въезда в Украину иностранцам (кроме обладателей вида на жительство) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим из Индии, Великобритании, РоSSии и Португалии или находившимся на территории этих стран не менее 7 дней за последние две недели, надо непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им позволят попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования на границе будет отказано во въезде в Украину. В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. К местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации лиц с положительным тестом будет сопровождать полиция.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Новые нормы будут действовать со 2 июля 2021 года.

Напомним, первые два случая коронавируса штамма "Дельта" были обнаружены 23 июня в Киеве у прибывших из РоSSии.

Ранее Министерство иностранных дел посоветовало гражданам Украины избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за значительного распространения в этих странах штамма коронавируса B.1.617.2, известного как дельта или "индийский".

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