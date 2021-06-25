Аваков показал, как будут выглядеть французские патрульные катера для МВД

Первое судно должно быть в Украине в декабре.

Во Франции началось производство патрульных кораблей Ocea FPB 98, которые Украина заказала для береговой охраны. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, продемонстрировав макет катера.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

"Корабли уже в производстве. В октябре этого года первый корабль будет спущен на воду для приемки и испытаний. Всего до 2024 года мы получим 20 кораблей этой серии - совместного французско-украинского производства", - написал Аваков в фейсбуке.

Длина катера - 32 метра, скорость - более 30 узлов, дальность хода - 1200 морских миль, автономность - 7-10 суток. Все корабли будут оснащены RIB-лодкой харьковского производства.

Первый патрульный катер Ocea ожидается в Украине в декабре 2021-го, еще 9 - в течение 2022 года, а остальные десять - в 2023 году. Пять из них будут изготовлены на николаевской верфи "Нибулон".

Контракт предусматривает подготовку 240 членов экипажа и 120 техников, а также создание баз обслуживания в Украине.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Напомним, что стоимость контракта - 136 млн евро. 15% от этой суммы Украина заплатит из государственного бюджета, а остальные 85%, или почти 116 млн евро, возьмут в специальный кредит у французского казначейства с минимальными процентами.

На сегодня 100% кораблей и катеров всех рангов (за исключением одного катера 1 ранга) и 50% малых катеров украинской Госпогранслужбы превысили установленные сроки эксплуатации почти вдвое, основные виды вооружения и технических средств, обеспечивающих техническую готовность корабельно-катерного состава, морально и физически устарели.