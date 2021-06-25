Посол Израиля назвал Голодомор социоцидом, а не геноцидом

Джоэль Лион считает, что голод был не против украинцев, а против части общества.

Посол Израиля Джоэль Лион сказал, что Голодомор в Украине больше подходит под определение социоцида, чем геноцида, потому что он был направлен не против украинцев как народа, а против части общества.

Об этом посол сказал в интервью проекту Kyiv not Kiev.

"Дело в том, что многие евреи также умерли. Поэтому для нас очень трудно сказать, что это был [геноцид] против украинского народа", - сказал он. По его словам, евреи не только умирали от голода, как и украинцы, но их иногда еще и делали виноватыми в нем.

"Спросите любого украинца - Голодомор был против украинского народа. Точка. Он не был против украинцев с точки зрения многих людей в Израиле. Он был против части общества. Это был не геноцид, а социоцид, что является большой разницей", - сказал Лион.

Посол подчеркнул, что Голодомор был ужасной трагедией украинского народа и Израиль сочувствует Украине.

"Мы не говорим, что ничего не произошло. Конечно, произошло. Миллионы людей умерли из-за этого", - сказал он.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Согласно опросу 2019 82% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинского народа.

Израиль воздерживается от признания Голодомора геноцидом, указывая, что этот вопрос должны решать специалисты, а не политики.