Посол Израиля назвал Голодомор социоцидом, а не геноцидом

Джоэль Лион считает, что голод был не против украинцев, а против части общества.

Посол Израиля назвал Голодомор социоцидом, а не геноцидом
Фото: Макс Левин

Посол Израиля Джоэль Лион сказал, что Голодомор в Украине больше подходит под определение социоцида, чем геноцида, потому что он был направлен не против украинцев как народа, а против части общества.

Об этом посол сказал в интервью проекту Kyiv not Kiev.

"Дело в том, что многие евреи также умерли. Поэтому для нас очень трудно сказать, что это был [геноцид] против украинского народа", - сказал он. По его словам, евреи не только умирали от голода, как и украинцы, но их иногда еще и делали виноватыми в нем.

"Спросите любого украинца - Голодомор был против украинского народа. Точка. Он не был против украинцев с точки зрения многих людей в Израиле. Он был против части общества. Это был не геноцид, а социоцид, что является большой разницей", - сказал Лион.

Посол подчеркнул, что Голодомор был ужасной трагедией украинского народа и Израиль сочувствует Украине.

"Мы не говорим, что ничего не произошло. Конечно, произошло. Миллионы людей умерли из-за этого", - сказал он.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Согласно опросу 2019 82% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинского народа.

Израиль воздерживается от признания Голодомора геноцидом, указывая, что этот вопрос должны решать специалисты, а не политики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSияКулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия
КИУ назвал 10 "парламентских гениев" среди депутатов монобольшинстваКИУ назвал 10 "парламентских гениев" среди депутатов монобольшинства
РоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народовРоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов
"Талибан" назвал условие для мирного решения конфликта в Афганистане"Талибан" назвал условие для мирного решения конфликта в Афганистане
Посол РоSSии Антонов возвращается в ВашингтонПосол РоSSии Антонов возвращается в Вашингтон
Палестина отказалась от антиковидной вакцины ИзраиляПалестина отказалась от антиковидной вакцины Израиля
В Белом доме назвали чушью приостановление военной помощи УкраинеВ Белом доме назвали чушью приостановление военной помощи Украине
Военный атташе Посольства США ознакомилась со стендом авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке в КиевеВоенный атташе Посольства США ознакомилась со стендом авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке в Киеве
Данилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем видеДанилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем виде
Новый премьер-министр Израиля пригласил Зеленского в ИерусалимНовый премьер-министр Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим
Последние новости
Подгружаем последние новости