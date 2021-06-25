"Слуга народа" хочет собрать в Киеве всех своих местных депутатов

Масштабный форум с участием более 7 тысяч человек планируют на осень.

Партия "Слуга народа" осенью проведет масштабный форум в Киеве . Планируется собрать более 7 тысяч местных депутатов от политсилы.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире 4 канала, информирует пресс-служба политсилы.

"Осенью у нас запланировано очень серьезное мероприятие - это будет даже больше, чем съезд. Хотим собрать всех наших местных депутатов, это более 7 тысяч человек, также пригласить Президента. Надеюсь, коронавирус не станет нам помехой, все успеют вакцинироваться, и мы проведем мероприятие в максимально безопасных условиях", - рассказал Корниенко.

Напомним, 11-й Съезд партии "Слуга народа" в марте одобрил новую редакцию устава партии и доктрину политической силы. Согласно изменениям, в партии появились Политический совет и Совет общин.