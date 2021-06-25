Рада на внеочередном заседании в четверг рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтении

Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля рассмотрит в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

Соответствующую информацию LB.ua сообщили источники в руководстве партии "Слуга народа".

Внеочередное заседание запланировано после 15:00, по завершении очередного заседания. Это заседание созывается по инициативе президента Владимира Зеленского, добавили собеседники.

Напомним, что этот законопроект президент анонсировал еще в апреле, а на летней пресс-конференции обещал, что он появится в конце мая. Однако закон без презентации его положений внесли в парламент лишь 2 июня, в тот же день LB.ua получил полный текст от источников.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что сейчас в Украине есть 13 олигархов. Согласно законопроекту, олигархом является человек, который принимает участие в политической жизни, влияет на СМИ , является конечным бенефициарным владельцем субьекта, имеющего монопольное положение или являющегося субъектом естественных монополий, а также подтвержденная стоимость активов которого превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (это 2 млрд. 270 млн грн).

Олигарху запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий. Быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Также лица, включенные в Реестр, будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

3 июня законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах направили на рассмотрение профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Глава партии "Слуга народа" сообщал, что профильный оборонный комитет рассмотрит законопроект "Об олигархах" в 20-х числах июня. Источники во фракции в свою очередь говорили, что непосредственно в зале его будут рассматривать "с 29 июня по 2 июля, когда будет пленарная неделя".

Этот законопроект имеет еще три альтернативных. Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что и основной, и альтернативные проекты должны рассмотреть до конца текущей сессии, то есть до середины июля.