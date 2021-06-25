Автомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на Донбассе

Из-за обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации пострадал автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что утром 24 июня роSSийские наемники прибегли к интенсивным обстрелам позиций ВС Украины с применением запрещенного вооружения. Около 10:00 боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны роSSийско-оккупационных войск.

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское" Украинской стороны СЦКК. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В пресс-центре ООС отмечают, что обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, проходивших зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район.

При этом, отмечают в штабе, боевики продолжают применять запрещенное минскими соглашениями оружие, в частности, минометы калибра 82 миллиметра.

"Такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать достигнутые соглашения и направленность на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения. РоSSийско-оккупационные войска сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения", - указывается в сообщении.

Украинская сторона задокументировала нарушения и направила соответствующие ноты главе ОБСЕ . По факту нарушений УС СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес главы СММ ОБСЕ .

Напомним, 24 июня роSSийские наемники 14 раз открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.