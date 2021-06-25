Кулеба поблагодарил ЕС за призыв к РоSSии выполнять Минские соглашения

"Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков".

Кулеба поблагодарил ЕС за призыв к РоSSии выполнять Минские соглашения
Фото: slovoidilo.ua

В Совете Европы назвали выполнение Минских договоренностей ключевым условием для изменения политики ЕС в отношении РоSSии. В украинском Министерстве иностранных дел считают это "реалистичным подходом".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Европейскому совету за призыв к РоSSийской Федерации взять на себя полную ответственность за полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", - написал он в фейсбуке.

Глава МИД отметил, что Украина также отметила призыв к Европейской комиссии и высокому представителю ЕС, вице-президенту Европейской комиссии Жозепу Боррелю проработать возможности дополнительных ограничительных мер, в частности экономических санкций, в случае дальнейшего деструктивного поведения РФ.

"Именно к такому обсуждению мы призвали во время роSSийской эскалации в апреле", - сказал Кулеба.

Напомним, главы государств и правительств ЕС в ночь на 25 июня приняли выводы Европейского Совета по внешним отношениям. Они, в частности, включают видение дальнейших отношений между ЕС и Россией на основе пяти руководящих принципов, которые были определены в 2016 году. Инициатива возобновления диалога ЕС-РФ на высшем уровне не была поддержана.

Двигателями переговоров с Россией были президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрон сказал, что "этот диалог необходим для стабильности на Европейском континенте". Это предложение не поддержала Польша и страны Балтии.

Украина назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным. Против также выступил премьер Нидерландов. Президент Литвы сказал, что звать Путина на саммиты с ЕС - это как убеждать медведя не воровать мед.

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