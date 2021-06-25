Госсекретарь США прокомментировал катастрофу самолета МАУ в Иране на фоне нового расследования Канады

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал катастрофу самолета МАУ под Тегераном, случившуюся в январе 2020 года. Его заявление обнародовано в Twitter на фоне нового отчета Канады о причинах сбития борта.

"Иранская катастрофа рейса PS752 МАУ в январе 2020 бессмысленно унесла 176 невинных жизней. Авиационная безопасность остается приоритетом. Мы продолжаем работать с Канадой и нашими партнерами по Safer Skies, чтобы сделать глобальное воздушное пространство максимально безопасным", - написал американский госсекретарь.

Iran’s downing of Ukraine Airlines flight PS752 in Jan 2020 senselessly took 176 innocent lives. Aviation safety and security remains a priority. We will continue working with Canada and our Safer Skies partners to make global airspace as safe as possible. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 25, 2021

В канадском отчете о расследовании причин катастрофы самолета МАУ под Тегераном указан вывод, что Иран не смог дать "достоверного объяснения того, как и почему" подразделение вооруженных сил страны сбило самолет. Группа судебно-медицинских экспертов считает, что "серия действий и бездействия иранской гражданской и военной власти вызвала серьезную ситуацию".

В документе также содержится обращение от премьер-министра Канады Джастина Трюдо к семьям погибших. В нем сказано, что правительство будет применять все доступные варианты, включая Международный суд в Гааге.

"Отчет показывает, что официальная оценка событий Ираном лицемерна, вводит в заблуждение, поверхностна и сознательно игнорирует ключевые факторы", - отметил Трюдо.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывшие в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней отрицаний в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

Иран сказал, что обвиняет 10 человек, но не назвал ни одного имени. В украинском Офисе генпрокурора объяснили это иранским законодательством, запрещающим раскрывать имена военных до решения суда.