?Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"

К спецоперации причастна РоSSия, а разговор с Лукашенко состоялся уже после задержания.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил слова президента Владимира Зеленского о том, что он "предупредил" действующего тогда президента Беларуси Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

В комментарии BBC Подоляк сказал, что этот разговор состоялся 5 августа 2020 года, то есть после задержания "вагнеровцев".

"Президент Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко о вагнеровцах 5 августа 2020 года. Именно тогда президент Зеленский предупредил Лукашенко о том, что Украина не будет воспринимать другого варианта, кроме экстрадиции "вагнеровцев" в Украину". "Вагнеровцы" на тот момент уже находились под арестом в Беларуси больше недели. Лукашенко обещал передать "вагнеровцев" нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было", - сказал Подоляк.

Он также заверил, что Зеленский, говоря о причастности других стран к операции по "вагнеровцам", имел в виду РоSSию.

"Очевидно, что эта история с появлением "вагнеровцев" в Беларуси не могла произойти без роSSийских спецслужб и связанных с ними людей. Очевидно к этой истории были привлечены те, кто хотел бы за счет Украины решать свои геополитические задачи - в частности, в Беларуси. Украина не подыгрывает РоSSии в создании легенд для спецопераций, не занимается воздушным пиратством и не выходит за рамки признанных международных юридических процедур", - сказал Подоляк.

Говоря об обвинениях в адрес президента в "срыве спецоперации", Подоляк сказал, что оппонентам Владимира Зеленского "жизненно необходимо продвигать дальше этот их конспирологический детектив о "вагнеровцах", который состоит из лжи и пропаганды и построен на принятии частью аудитории желаемого за действительное".

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Существует неподтвержденная версия, что украинские спецслужбы еще во время президентства Петра Порошенко начали готовить спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Для этого создали фейковую "частную военную компанию", которая должна была нанять их для работы за пределами РоSSии. Во время перелета из Беларуси в Турцию в июле их самолет должны были посадить в Киеве и арестовать, но за день до вылета из-за слива информации из окружения Зеленского "вагнеровцев" задержали в Беларуси, после чего они вернулись в РоSSию.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

Оппозиция в Верховной Раде длительное время требовала создать временную следственную комиссию для проверки этой теории, но правящее большинство отказалась это сделать. Однако в мае 2021 года была создана ВСК с более широкими задачами, одной из которых якобы будет задержание "вагнеровцев".

24 июня вышло интервью с Владимиром Зеленским, в котором он сказал, что операция по "вагнеровцам" действительно готовилась, но не Украиной, и что он говорил о них с Александром Лукашенко.