Лукашенко заявил, что у патриарха Варфоломея начали просить томос для Беларуси

Он назвал это "попыткой сломать православие".

Лукашенко заявил, что у патриарха Варфоломея начали просить томос для Беларуси
Лукашенко з сином Колею (справа) і митрополитом Веніаміном
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси происходит "попытка сломать православие" путем получения томоса об автокефалии для местной церкви.

Об этом он сказал в во время посещения мужского монастыря Белорусской православной церкви в селе Жировичи.

"Есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них мы наблюдаем в последнее время - попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут - объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство - межконфессиональный мир - сохранить в Беларуси", - сказал он.

Напомним, что белорусская православная церковь существует в виде не самоуправляемой церкви, а патриаршего экзархата. Ее руководитель подчиняется роSSийскому патриарху Кириллу и может быть сменен его решением, что и произошло в августе 2020 года на фоне протестов в Беларуси.

Тогда РПЦ сменила предстоятеля Белорусского экзархата митрополита Павла (Пономарева) и назначила вместо него Вениамина (Тупеко). Он стал первым местным белорусом во главе церкви за годы независимости Беларуси.

В 2018 году в Украине была создана объединенная поместная православная церковь с предстоятелем Епифанием (Думенко). В начале 2019-го она получила Томос об автокефалии, Епифаний получил его из рук патриарха Варфоломея в Константинополе.

В отличие от Украины, в Беларуси не существует сильных неподвластных Москве православных церквей, которые могли бы претендовать на автокефалию. Белорусская автокефальная православная церковь имеет считанные прихода на территории Беларуси, а ее кафедральный собор находится в Нью-Йорке.

Несмотря на это, ее предстоятель Святослав (Логин) еще в 2018 году говорил о желании получить статус автокефалии по примеру Украины.

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