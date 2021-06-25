Друг Немцова стал первым известным политиком, которому РоSSия запретила баллотироваться за поддержку Навального

Илья Яшин хотел принять участие в выборах в московскую думу.

Друг Немцова стал первым известным политиком, которому РоSSия запретила баллотироваться за поддержку Навального
Фото: Youtube / Илья Яшин

Близкий друг убитого в 2015 году Бориса Немцова Илья Яшин стал первым известным роSSийским политиком, которому запретили участвовать в выборах как "экстремисту".

Об этом он сообщил на Youtube.

Оппозиционер Яшин, который является депутатом одного из районов Москвы, хотел баллотироваться в городскую думу, но ему не позволили даже открыть избирательный счет.

"Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом за поддержку Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого произвола я не видел давно", - заявил он.

В начале июня в РоSSии вступил в силу закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, признанных властями экстремистскими и террористическими. Поддержкой могут считаться даже "высказывания в интернете" и другие действия - финансирование, консультативная, имущественная или иная помощь.

Через несколько дней после этого суд Москвы объявил экстремистскими и запретил деятельность Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

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