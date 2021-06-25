Спикер Верховной Рады Разумков не собирается уходить в отставку. Он также отметил, что в случае досрочного сложения полномочий президента, Владимир Зеленский не сможет принять участие в новых выборах главы государства.

Об этом Разумков заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Lb.ua .

"Я не читаю Подоляка (советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, - ред.). Это первое. Второе - я не собираюсь в отставку. Поэтому не разгоняю такие слухи, не делаю и не планирую... Помните, как у Булгакова? Не читайте советских газет до обеда. Я некоторых своих коллег тоже стараюсь не читать. Там больше разговоров, чем работы... Сейчас нет избирательной кампании, чтобы выстраивать логичные или алогичные процессы. Моя работа мне нравится. Надеюсь, что это мне удается", - сказал он.

Журналисты напомнили Разумкову, что в одном из последних интервью Подоляк рассказал, что сам спикер распространяет слухи о его возможной отставке и замене на Руслана Стефанчука.

"А информацию о его замене, кажется, вбрасывает именно окружение Дмитрия Александровича Разумкова. Чтобы косвенно доказать его влиятельность и незаменимость. Таких планов пока нет, но у нас очень любят конспирологию", - говорил Подоляк в интервью "Главкому".

На уточнение о наличии конфликта с Подоляком, Разумков заверил, что "никаких конфликтов нет". Он также отметил, что досрочные выборы президента Украины возможны только при определенных условиях.

"Это четыре аспекта... Или по состоянию здоровья. Это, не дай Бог, смерть. Желаем здоровья президенту. Это импичмент. Или отставка. В любом случае я не думаю, что это нужно сегодня президенту", - подчеркнул он.

В то же время глава Верховной Рады напомнил нормы обновленного Избирательного Кодекса, согласно которому в случае добровольной отставки президент не сможет участвовать в следующих выборах.

"Если президент досрочно прекратил свои полномочия, он не может баллотироваться на следующих президентских выборах. Именно поэтому все, что используют сегодня СМИ , это ерунда. Президент четко сказал и вчера в интервью что он будет работать дальше. Пойти на досрочные выборы - это закрыть для себя возможность идти дальше на внеочередные выборы президента. Все мы понимаем, что президент этого точно не желает", - пояснил Разумков.

Напомним, у Разумкова один из самых высоких рейтингов доверия среди украинских политиков. В феврале социологический опрос группы "Рейтинг" показал, что Разумкову доверяют 29% респондентов - лучший показатель только у Зеленского.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua говорил, что Разумков не является членом партии и теоретически имеет потенциал стать самостоятельным политическим игроком. При этом он называл преувеличенными разговоры о конфликте Офиса президента и спикера Рады.