Разумков заявил, что против санкций СНБО относительно украинцев

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что выступает против санкций СНБО относительно граждан Украины, но считает этот механизм эффективным для иностранных граждан и компаний.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ответ на вопрос о позиции относительно возможного применения санкций в отношении украинцев, на которых наложили ограничительные меры в США . Это, в частности, олигарх Игорь Коломойский и нардепы Андрей Деркач и Александр Дубинский.

"Все позиции мои, связанные с гражданами Украины, широко известны. Я считаю, что мы должны людей, которые нарушили украинское законодательство, привлекать по украинскому законодательству. Тех, кого можем. Они сегодня находятся здесь. У нас есть, если мы говорим о государственных служащих, множество статей, которые мы можем применить. Если мы говорим о народных депутатах, то это государственная измена - 111 статья (Уголовного кодекса), финансирование терроризма", - отметил спикер.

Он отметил, что в отношении тех людей или компаний, которые находятся за пределами украинской юрисдикции, санкции, на его взгляд, являются эффективным механизмом.

Он добавил, что в законе "О санкциях" четко указано, в отношении кого они применяются.

Напомним, что спикер Верховной Рады входит в СНБО. На голосовании за санкции в отношении телеканалов 112 и NewsOne Разумков выступил против, но голосовал за ограничительные меры против Виктора Медведчука. Поддержку санкций он объяснил тем, что в списке были не только украинские, но и роSSийские компании.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новые санкции в отношении 134 лиц, против которых ввели санкционные ограничения Соединенные Штаты. Об этом он заявил в эфире Украины 24.