Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - родственники

Родственники задержанных после посадки самолета в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги сообщили о том, что их перевели под домашний арест. Сапега является гражданкой РоSSии, но имеет съемную квартиру в Минске. Там она, по словам родителей, и находится, пишет роSSийское бюро BBC.

По словам родителей девушки, они с ней виделись. Под домашним арестом она уже несколько дней. Такое решение минских властей стало неожиданным для семьи Сапеги.

"Мы шокированы", - сообщил Отчим Сергей Дудич.

Он не сказал, сняты ли с девушки обвинения, "чтобы не навредить дочери".

Отец Протасевича Дмитрий подтвердил, что парень также под домашним арестом.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели", - отметил он.

Мужчина не исключает, что это "политическая игра". По его данным, обвинения с Протасевича и Сапеги не сняты.

"Они все равно под полным контролем властей. Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокаты ничего не говорят, власть ничего не говорит. Если изменили меру пресечения, то это улучшение бытовых условий. В общем, что будет дальше, неизвестно", - добавил отец оппозиционного блогера.

Напомним, что Софье инкриминируют организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок, и разжигание вражды. Девушка якобы вела Telegram-канал, где публикуют персональные данные сторонников режима Лукашенко.

Протасевичу инкриминируют несколько дел, в частности "организацию массовых беспорядков".

Напомним, что ради задержания Протасевича режим Александра Лукашенко посадил самолет путем ложного сообщения о минировании борта. Протасевича сразу задержали, через несколько дней после этого были обнародованы видео с ним. Правозащитники и родственники парня подозревают, что его били. Также опубликовали видео с задержанной Сапегой. Оба на записях признавали вину за инкриминируемые им действия.

Затем МИД Беларуси неожиданно вывело Протасевича на брифинг относительно инцидента с рейсом Ryanair. В пресс-конференции приняли участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственный комитет, Минобороны, представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры". Во время пресс-конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске не было. Позже слово дали Протасевичу, и он начал убеждать, что "чувствует себя прекрасно".

Протасевич сказал, что сотрудничает со следствием. Он также заявил, что признает "ущерб, который нанес стране".