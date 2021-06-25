РоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на Донбассе

Один военный получил ранения.

РоSSийские наемники 14 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Около населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Пивденного роSSийско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". В направлении Старогнатовки роSSийские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, враг обстреливал военных из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а около Новотошковского - из минометов 82-го калибра.

Около Красногоровки вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от поселка Пески роSSийские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Он доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 25 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В районе Водяного на Приазовье враг обстрелял военных из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Золотого-4 роSSийские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а около Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

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