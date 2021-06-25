"Ермак пришел со мной, он уйдет со мной", - Зеленский

"Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку".

Президент Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Ермак уйдет с должности в случае его отставки и не будет оставаться в на любых должностях.

Об этом он заявил в эфире телеканалу "1+1".

"Господин Ермак - реальный мощный менеджер и не на словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины. Он пришел со мной, он уйдет со мной. И не будет оставаться на любых должностях", - сказал Зеленский.

Господин Ермак был со мной с самого начала, но не на этой должности. Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людей. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, что я бы не хотел потом потерять того или иного человека. К Ермаку ноль вопросов у СБУ , ноль вопросов у украинской разведки", - добавил президент.

Напомним, в конце апреля Президент Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным.