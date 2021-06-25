МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС

"Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на РоSSию была бы ослаблена".

МИД Украины будет проводить беседы с послами Германии и Франции в контексте предложений Берлина и Парижа возобновить саммиты РоSSии и Европейского Союза. Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Хотим лучше понимать намерения этих стран, и как это соотносится с санкционной политикой против РоSSии", - отметил министр.

Кулеба отметил, что узнал о предложениях канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров в рамках саммита ЕС уже по прилету в Брюссель 24 июня.

"Они внесли правку, что, а давайте, де-факто, восстановим саммиты РоSSия-ЕС. Эти саммиты были заморожены именно после незаконной попытки аннексии Крыма и развязывания агрессии. Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на РоSSию была бы ослаблена. Это внесло коррективы в мой визит. Я быстро скоординировал позицию с президентом, получил от него зеленый свет, и начал предметно работать, чтобы на момент начала саммита максимальное количество стран ЕС знали позицию Украины и обладали аргументами, чтобы отразить это франко-германское предложение", - отметил министр.

В конце концов ЕС отказался от возобновления саммитов и даже закрепил в коммюнике позицию, что РоSSия должна взять на себя ответственность за полное выполнение Минских договоренностей.

Напомним, что с предложением восстановить прямой диалог с Путиным выступили Германия и Франция. В Кремле на это отреагировали положительно и сказали, что Брюсселю с Москвой нужен диалог.

Это предложение не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным. Против также выступил премьер Нидерландов. Президент Литвы сказал, что звать Путина на саммиты с ЕС - это как убеждать медведя не воровать мед.