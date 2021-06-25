Все отстраненные после решения СНБО львовские таможенники вернулись на свои должности

Проверка не выявила в их действиях нарушений.

Все 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за подозрений в коррупции и контрабанде, вернулись на свои должности. Проверки не выявили каких-либо правонарушений, сообщает Zaxid.net.

В различных областях после решения СНБО отстранили около 100 таможенников, из них наибольшее количество - 46 сотрудников - именно на Галицкой таможне. Однако в Государственной таможенной службе отметили, что большинство дисциплинарных производств закрыты из-за отсутствия в действиях работников нарушений. По Галицкой таможне закрыли абсолютно все производство.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответе на информационный запрос.

В то же время в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.

Напомним, 3 апреля Гостаможслужба сообщила, что более ста сотрудников Государственной таможенной службы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, отстранены от исполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В территориальных органах были отстранены: в Одесской таможне - 22 сотрудника, Закарпатской - 23 сотрудника, Киевской - 8 сотрудников, Волынской - 23 сотрудника, Галицкой - 46 сотрудников, Буковинской - 3 сотрудника.

Решение об отстранении СНБО принял одновременно с персональными санкциями против "топ-10 украинской контрабанды".