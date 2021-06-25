Все отстраненные после решения СНБО львовские таможенники вернулись на свои должности

Проверка не выявила в их действиях нарушений.

Все отстраненные после решения СНБО львовские таможенники вернулись на свои должности
Фото: Львівський портал

Все 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за подозрений в коррупции и контрабанде, вернулись на свои должности. Проверки не выявили каких-либо правонарушений, сообщает Zaxid.net.

В различных областях после решения СНБО отстранили около 100 таможенников, из них наибольшее количество - 46 сотрудников - именно на Галицкой таможне. Однако в Государственной таможенной службе отметили, что большинство дисциплинарных производств закрыты из-за отсутствия в действиях работников нарушений. По Галицкой таможне закрыли абсолютно все производство.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответе на информационный запрос.

В то же время в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.

Напомним, 3 апреля Гостаможслужба сообщила, что более ста сотрудников Государственной таможенной службы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, отстранены от исполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В территориальных органах были отстранены: в Одесской таможне - 22 сотрудника, Закарпатской - 23 сотрудника, Киевской - 8 сотрудников, Волынской - 23 сотрудника, Галицкой - 46 сотрудников, Буковинской - 3 сотрудника.

Решение об отстранении СНБО принял одновременно с персональными санкциями против "топ-10 украинской контрабанды".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБОЗеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБО
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения ПутинаЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения Путина
Данилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции СШАДанилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции США
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
Мустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктурыМустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктуры
"После визита страна стала ближе к европейской цивилизации", - Кучма в годовщину посещения Папой Римским Украины"После визита страна стала ближе к европейской цивилизации", - Кучма в годовщину посещения Папой Римским Украины
Трюдо пошел на самоизоляцию после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕСТрюдо пошел на самоизоляцию после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕС
СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19
Кулеба рассказал про последний шаг заключения ЗСТ с ТурциейКулеба рассказал про последний шаг заключения ЗСТ с Турцией
Фирташ "категорически отвергает" обвинения СНБОФирташ "категорически отвергает" обвинения СНБО
Последние новости
Подгружаем последние новости