Зеленский считает, что Кличко начал президентскую кампанию

Президент убежден, что мэру Киева стоит обратить внимание на проблемы столицы.

Зеленский считает, что Кличко начал президентскую кампанию
Фото: kyivcity.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Киева Виталий Кличко начал президентскую кампанию. В интервью ТСН глава государства сказал, что сейчас он не имеет никаких отношений с Кличко.

"Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют его за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он - мэр, и решил начать президентскую кампанию", - отметил Владимир Зеленский.

Президент считает, что мэру Киева стоит обратить внимание на проблемы столицы.

Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко - всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей (из собственного окружения. - Ред.)", - сказал глава государства.

В общем Зеленский сообщил, что его главными "соперниками" в случае баллотирования на второй срок остаются бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура.

"Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что меня будет догонять, потому что я хочу это изменить", - отметил он.

Напомним, что Кличко ранее опровергал любую подготовку к выдвижению в президенты, однако сообщил, что его партия УДАР готовится к парламентским выборам. Новое обострение отношений между Кличко и центральной властью произошло весной 2021 года. Правоохранительные органы устроили массированные обыски в коммунальных предприятиях и у их подрядчиков, что мэр города назвал давлением на городскую власть. По мнению Кличко, обыски связаны с нежеланием мириться с введением исполнительных комитетов, "когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой". Кличко также утверждал, что обо всех фактах злоупотреблений городской власти было известно, и она сама передавала об этом информацию правоохранителям. Зеленский же о Кличко сказал, что "глава моего офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

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