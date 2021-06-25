"Это как отговаривать медведя от кражи меда", - страны ЕС отвергли предложение совместного саммита с Путиным

Резко против саммитов с Россией - Литва, Латвия и Эстония.

"Это как отговаривать медведя от кражи меда", - страны ЕС отвергли предложение совместного саммита с Путиным
Фото: vistanews.ru

Балтийские страны Европейского Союза отвергли предложение Германии и Франции возобновить официальные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом одна из стран сравнила это с попыткой отговаривать медведя от кражи меда, пишет The Economic Times.

Лидеры стран только "изучают формат и условия диалога с Россией", но о каких-то встречах на высшем уровне с Путиным речь не идет. Как отмечает Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией, но не на уровне лидеров.

Предложение о саммитах с Путиным изъяли из окончательного коммюнике.

"Мы должны иметь дело с Россией, но очень осторожно относиться к истинным намерениям режима Путина. Пока мы не видим радикальных изменений в модели поведения РоSSии", - заявил президент Литвы Гитнас Науседа.

Он добавил, что без положительных изменений в поведении РоSSии взаимодействие с этой страной будет иметь плохие сигналы.

"Мне кажется, что мы пытаемся позвать медведя, чтобы сохранить горшок с медом", - отметил президент Литвы.

Эстония и Латвия также выразили обеспокоенность связями с Россией на фоне войны в Украине и оккупации Крыма.

"Просто сейчас, если планы реализуются так, как предлагается, РоSSия развязала войну на Донбассе, аннексировала Крым, а Европа пожимает плечами и продолжает вести диалог", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Его коллега, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что "наша разведка сообщает, что наши санкции работают, и Европейский Союз должен быть более терпеливым".

С предложением восстановить прямой диалог с Путиным выступили Германия и Франция. В Кремле на это отреагировали положительно, и сказали, что Брюсселю с Москвой нужен диалог.

Это не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным. Против также выступил премьер Нидерландов.

Двигателями переговоров с Россией стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрон сказал, что "этот диалог необходим для стабильности на Европейском континенте".

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