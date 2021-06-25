На саммите ЕС произошел скандал из-за венгерского закона о запрете "гей-пропаганды"

Глава правительства Нидерландов даже поставил под сомнение членство Венгрии в ЕС.

?На саммите ЕС произошел скандал из-за венгерского закона о запрете "гей-пропаганды"
Фото: ФІФА

Лидеры ряда стран Европейского Союза в ходе саммита раскритиковали главу венгерского правительства Виктора Орбана за принятый недавно парламентом страны противоречивый закон о запрете "пропаганды гомосексуальности".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 24 июня во время двухчасовых, "временами эмоциональных", дебатов, посвященных венгерскому премьеру, глава правительства Нидерландов Марк Рютте даже поставил под сомнение членство Венгрии в ЕС.

"На этот раз все зашло слишком далеко", - сказал Рютте. Он призвал Орбана последовать примеру Великобритании и инициировать процедуру выхода из Союза в соответствии со ст.50 Договора о ЕС, если в Венгрии не намерены уважать европейские ценности.

Особенно остро отреагировал премьер Люксембурга Ксавье Беттель, который сам является гомосексуалистом.

"Ты пересек красную линию. Это не та Европа, в которой я хочу жить", - сказал он.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель напомнил в этой связи, что "такие ценности, как свобода, толерантность и человеческое достоинство, являются основополагающими для ЕС".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также назвала принятый в Венгрии закон "неправильным", поскольку он, помимо прочего, ограничивает "свободу образования". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен определила его словом "позор".

Сам Орбан на саммите отказался отозвать закон о запрете "рекламы гомо- и транссексуальности". Он заявил, что новое постановление, принятое венгерским парламентом около 10 дней назад, "вовсе не направлено против гомосексуалов". По его словам, этот закон "только дает родителям эксклюзивное право на половое воспитание их детей".

Напомним, 15 июня парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять среди лиц моложе 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, которые "пропагандируют" гомосексуальность и касаются вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством Орбана.

Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление власти приравнять гомосексуализм к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Накануне голосования в Будапеште прошла многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая правозащитников Amnesty International, выступили с критикой закона. По их мнению, он приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей.

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