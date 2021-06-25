Зеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник Петр Порошенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Зеленский напомнил о записях, распространенных ранее, на которых человек с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, говорил об обмене пленных и обсуждал коммерческие вопросы с представителями РоSSии, а также ее наемниками на оккупированных территориях.

"Все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки - это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко - ред.) сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией , это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. то есть люди делали деньги, вот и все", - сказал президент.

Зеленский заверил, что Порошенко ему не интересен.

"Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - добавил глава государства.