Зеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБО

"Вся власть, все мое оружие - а СНБО один из видов оружия, я его применяю".

Президент Владимир Зеленский заявил, что он и его команда решили использовали СНБО учитывая то, что этот орган способен принимать быстрые решения.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.

"Я помню, что мы собрались командой - надо быстро действовать, какие есть варианты? Вариант А - очень быстро менять законодательство, Б - остановить это. Мы выбрали Б, а затем А. Потому что надо было действовать очень быстро. Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Поэтому все, что у меня есть под рукой, вся власть, все мое оружие - а СНБО один из видов оружия, я ее применяю".

Зеленский рассказал о личной встрече с экс-главой КСУ Александром Тупицким. Во время нее он настаивал на необходимости изменять законопроекты поправками, но не разрушать их, однако глава КСУ (на то время) "не понял".

Он отметил, что подписал решение СНБО, чтобы "заблокировать разрушение антикоррупционных реформ, реформу земли и вопросы языков".