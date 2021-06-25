Зеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБО

"Вся власть, все мое оружие - а СНБО один из видов оружия, я его применяю".

Зеленский рассказал, зачем использовал "оружие" СНБО
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что он и его команда решили использовали СНБО учитывая то, что этот орган способен принимать быстрые решения.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.

"Я помню, что мы собрались командой - надо быстро действовать, какие есть варианты? Вариант А - очень быстро менять законодательство, Б - остановить это. Мы выбрали Б, а затем А. Потому что надо было действовать очень быстро. Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Поэтому все, что у меня есть под рукой, вся власть, все мое оружие - а СНБО один из видов оружия, я ее применяю".

Зеленский рассказал о личной встрече с экс-главой КСУ Александром Тупицким. Во время нее он настаивал на необходимости изменять законопроекты поправками, но не разрушать их, однако глава КСУ (на то время) "не понял".

Он отметил, что подписал решение СНБО, чтобы "заблокировать разрушение антикоррупционных реформ, реформу земли и вопросы языков".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войныЗеленский: Порошенко не был заинтересован в окончании войны
Зеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-группЗеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-групп
Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на ДонбассеЗеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения ПутинаЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения Путина
Зеленский - о вагнеровцах: "Это точно не была наша операция"Зеленский - о вагнеровцах: "Это точно не была наша операция"
Данилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции СШАДанилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции США
В офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем ЗеленскогоВ офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТОЗеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО
Корреспондент BBC, находящийся на борту британского эсминца, рассказал об атаке россиянКорреспондент BBC, находящийся на борту британского эсминца, рассказал об атаке россиян
Зеленский провел переговоры с президентом Грузии Саломе ЗурабишвилиЗеленский провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили
Последние новости
Подгружаем последние новости