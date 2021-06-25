Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе

Если не выйдут любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате.

Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский допускает проведение всеукраинского референдума по Донбассу в случае, если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достичь в Нормандском формате с Россией и США.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук на телеканале «1 + 1».

«Что касается альтернативных планов. План «Б» - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план «Б», или план «С», неважно, стену в любом формате ... Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины, - заявил Зеленский. - Если не выйдут любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет - то за «стену» будет голосовать народ Украины».

Он также отметил, что РоSSия не придерживается логики Минских соглашений, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей роSSийские паспорта.

«350-400 тысяч паспортов - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с роSSийскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны РоSSийской Федерации», - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что выдача роSSийских паспортов жителям временно оккупированных территорий является первым шагом к аннексии.

В мае этого года секретарь генсовета партии «Единая РоSSия» Андрей Турчак заявил, что более полумиллиона жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые получили роSSийские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму РоSSийской Федерации.

По словам представителя оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, Кремль приказал до 2025 года изъять все украинские паспорта в ОРДЛО.



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