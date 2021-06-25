Зеленский - о вагнеровцах: "Это точно не была наша операция"

Президент Владимир Зеленский утверждает, что идея проведения операции по вагнеровцам принадлежит другим странам, и в случае ее проведения Украина могла оказаться в международной изоляции.

Об этом он заявил в эфире телеканалу "1+1".

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось, чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации, к какой изоляции такие операции приводят. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос вагнеровцев.

"Когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал он.

Лукашенко, по словам президента, сказал ему, что "не подведет".

"Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. И это была моя последняя беседа с ним", - сказал Зеленский.

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена роSSийской ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией. 14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в деле "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.