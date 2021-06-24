Данилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции США

Под американскими санкциями находится 134 гражданина Украины.

Данилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции США
Фото: Макс Требухов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новые санкции в отношении 134 лиц, против которых ввели санкционные ограничения Соединенные Штаты.

Об этом он заявил в эфире Украины 24.

По словам секретаря СНБО, 29 июня в Украину прибудут специалисты, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США.

«Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что в данный момент под американскими санкциями находится 134 гражданина Украины, при этом 130 украинцев находятся под санкциями Минфина США, и еще четверо - под санкциями американского Госдепа.

Он отметил, что США ввели свои санкции против украинцев, которые имели отношение к аннексии Крыма в 2014 году, киберпреступников, нарушителей акта Магнитского (американский закон, предусматривающий введение персональных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в РоSSии) или же граждан Украины, которые принимали участие во вмешательстве в выборы в США.

«Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались», - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны после проведения указанной проверки будет принимать отдельные соответствующие решения по каждому лицу.

«По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и, через определенный промежуток времени, будет проведено заседание СНБО, и, в случае необходимости, будет принято соответствующее решение нашего Совета о введении против этих людей санкций со стороны Украины», - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, что под американскими санкциями находятся действующие народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинький, экс-нардеп Александр Онищенко и олигарх Игорь Коломойский. Санкции в отношении Коломойского касаются запрета ему и членам семьи получать визы в США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов проведет закрытое совещание относительно подсанкционных в США украинцев, - УПДанилов проведет закрытое совещание относительно подсанкционных в США украинцев, - УП
Евросоюз утвердил секторальные санкции против БеларусиЕвросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси
Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для украинцевПольша вводит 10-дневный карантин, в частности для украинцев
СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
Черное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - ДаниловЧерное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов
Ляшко анонсировал кабинет пациента в "Дії" и льготы за прохождение медосмотровЛяшко анонсировал кабинет пациента в "Дії" и льготы за прохождение медосмотров
Зеленский анонсировал введение чекапов здоровья для украинцев от 55 летЗеленский анонсировал введение чекапов здоровья для украинцев от 55 лет
Фирташ "категорически отвергает" обвинения СНБОФирташ "категорически отвергает" обвинения СНБО
Совет ЕС продлил на год санкции против РоSSии за оккупацию КрымаСовет ЕС продлил на год санкции против РоSSии за оккупацию Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости