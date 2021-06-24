Данилов анонсировал решение СНБО в отношении украинцев, попавших под санкции США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новые санкции в отношении 134 лиц, против которых ввели санкционные ограничения Соединенные Штаты.

Об этом он заявил в эфире Украины 24.

По словам секретаря СНБО, 29 июня в Украину прибудут специалисты, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США .

«Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что в данный момент под американскими санкциями находится 134 гражданина Украины, при этом 130 украинцев находятся под санкциями Минфина США , и еще четверо - под санкциями американского Госдепа.

Он отметил, что США ввели свои санкции против украинцев, которые имели отношение к аннексии Крыма в 2014 году, киберпреступников, нарушителей акта Магнитского (американский закон, предусматривающий введение персональных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в РоSSии) или же граждан Украины, которые принимали участие во вмешательстве в выборы в США .

«Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США , что это за граждане и на каком основании они там оказались», - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны после проведения указанной проверки будет принимать отдельные соответствующие решения по каждому лицу.

«По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и, через определенный промежуток времени, будет проведено заседание СНБО, и, в случае необходимости, будет принято соответствующее решение нашего Совета о введении против этих людей санкций со стороны Украины», - подчеркнул Алексей Данилов.