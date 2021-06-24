РоSSия готова рассмотреть передачу Беларуси ракетных комплексов С-400

"Во время поступления соответствующего обращения на поставку такой вопрос будет обработан в кратчайшие сроки".

РоSSия готова по запросу Минска рассмотреть вопрос поставок систем ЗРК С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Беларусь .

Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов, передает “Анадолу”.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет обработан в кратчайшие сроки", - сказал Бойцов на выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 в Минске.

Минобороны Беларуси в январе сообщило, что разрабатывает соглашения, касающиеся оснащения армии системами С-400 и "Панцирь-С1".

Напомним, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания в понедельник, 21 июня, синхронно ввели новые санкционные пакеты против режима Александра Лукашенко.

Санкционный перечень Евросоюза наибольший, в него вошли 78 физических лиц и восемь юридических. Среди них - роSSийский миллиардер Михаил Гуцериев (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лилия Лукашенко (невестка Лукашенко, жена его сына Виктора), Дмитрий Лукашенко (средний сын Лукашенко), автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.

Санкции связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.