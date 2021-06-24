Суд отправил под арест экс-министра Рудьковского

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Суд отправил под арест экс-министра Рудьковского
Фото: golos.ua

24 июня 2021 года Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года, которым применена в отношении подозреваемого Р. мера пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток до 22 июля 2021 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено. Применена в отношении подозреваемого Р. мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, подозреваемый Р. взят под стражу в зале суда. В Апелляционном суде отметили, что "гражданин Р. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека»), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ("Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины".

Напомним, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыто резонансное похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Олега Семинского, случившееся в 2012 году. Спецслужба не называет имени заказчика, однако перечисленные должности указывают на то, что это - Николай Рудьковский. Семинский обвинял его в преступлении сразу после похищения.

В декабре 2019 г. Московский суд приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве".

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года Рудьковский написал заявление об увольнении из Партии регионов.

21 февраля 2014 года Рудьковский был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта об импичменте Януковичу. 23 июня 2014 года Рудьковского избрали новым главой Социалистической партии Украины.

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