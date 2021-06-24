Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем

В посольстве отметили, что Крым - это Украина.

Соединенные Штаты Америки выразили поддержку Великобритании и Украине после инцидента с эсминцем HMS Defender королевского военно-морского флота, который находился в Черном море вблизи оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter .

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии РоSSии в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

We stand with our ally, the United Kingdom, in opposing Russia aggression in Ukraine, and we reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters. Crimea is Ukraine. pic.twitter.com/XuM4lBkI8d — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 24, 2021

BBC показала репортаж с британского эсминца, который прошел у Крыма

Напомним, 23 июня министерство обороны РоSSии сообщило о "серии предупредительных выстрелов" в сторону британского эсминца HMS Defender в Черном море, а также о предупредительное бомбометании с воздуха по курсу корабля, якобы "пересекшего государственную границу" РФ вблизи Крыма. После этого британский корабль покинул акваторию аннексированного РФ Крымского полуострова, уверяли в Москве.

Официальный Лондон в тот же день опроверг это сообщение.

В Минобороны РФ заявили о готовности "бомбить "корабли, которые "вторгнутся". Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что эсминец двигался в украинских водах и законно находился вблизи Крыма. Он также отметил, что Великобритания не признает анексию Крыма, который является частью суверенной украинской территории.

Минобороны Украины отреагировало на инцидент, назвав его серьезным нарушением международного права.