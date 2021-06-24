У Кличко сообщили о введении новых социальных услуг

Также будет расширен спектр предоставляемых уже существующих услуг.

У Кличко сообщили о введении новых социальных услуг
Фото: ru.golos.ua

Киевский городской совет по инициативе КГГА поддержал проект изменений в городскую целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам», касающихся расширения спектра социальных услуг в Киеве. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый. Решение поддержали 67 депутатов.

«Я благодарю депутатов за поддержку предложенного Департаментом социальной политики проекта изменений в городскую целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам». Эти изменения дают возможность городу расширить спектр социальных услуг, охватить большее количество лиц, которые в них нуждаются. В частности, мы введем в Киеве новые социальные услуги: паллиативный уход для паллиативных больных и социально-психологическую реабилитацию для киевлян-участников АТО. Также будет продлен срок действия удостоверений, дающих право льготного проезда в городском пассажирском транспорте столицы», - отметил Руслан Светлый.

Речь идет об обеспечении социальной защиты отдельных категорий населения, в частности, киевлян-участников АТО, требующих введения услуги социально-психологической реабилитации для лиц с зависимостью от наркотических и психотропных веществ, а также об обеспечении социальной услуги паллиативного ухода для пожилых людей, инвалидов, больных из числа лиц трудоспособного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Кроме того, это решение дает возможность продлить право льготного проезда учащимся общеобразовательных школ и другим льготным категориям киевлян на основании соответствующего удостоверения до 31 декабря 2021 года (в связи с продлением срока введения в действие автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Суд приобщит около 20 новых томов доказательств по делу экс-главы КГГА ПоповаСуд приобщит около 20 новых томов доказательств по делу экс-главы КГГА Попова
На iForum Кличко рассказал о современных цифровых сервисах, которые ввели в КиевеНа iForum Кличко рассказал о современных цифровых сервисах, которые ввели в Киеве
Боррель: ЕС завершает подготовку новых санкций в отношении БеларусиБоррель: ЕС завершает подготовку новых санкций в отношении Беларуси
Решение политических задач под лозунгом борьбы с коррупцией - тоже коррупция - КличкоРешение политических задач под лозунгом борьбы с коррупцией - тоже коррупция - Кличко
Кличко заявил, что не получал приглашения на Конгресс местных властей ЗеленскогоКличко заявил, что не получал приглашения на Конгресс местных властей Зеленского
Экс-директору предприятия "Укроборонпрома" в Харькове сообщили о подозренииЭкс-директору предприятия "Укроборонпрома" в Харькове сообщили о подозрении
Офис президента назвал основную претензию к КличкоОфис президента назвал основную претензию к Кличко
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Кличко поздравил столицу с днем города КиеваКличко поздравил столицу с днем города Киева
Фискальная служба расследует 9 дел о хищениях в Киеве, но к Кличко претензий не имеетФискальная служба расследует 9 дел о хищениях в Киеве, но к Кличко претензий не имеет
Последние новости
Подгружаем последние новости