У Кличко сообщили о введении новых социальных услуг

Киевский городской совет по инициативе КГГА поддержал проект изменений в городскую целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам», касающихся расширения спектра социальных услуг в Киеве . Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый. Решение поддержали 67 депутатов.

«Я благодарю депутатов за поддержку предложенного Департаментом социальной политики проекта изменений в городскую целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам». Эти изменения дают возможность городу расширить спектр социальных услуг, охватить большее количество лиц, которые в них нуждаются. В частности, мы введем в Киеве новые социальные услуги: паллиативный уход для паллиативных больных и социально-психологическую реабилитацию для киевлян-участников АТО. Также будет продлен срок действия удостоверений, дающих право льготного проезда в городском пассажирском транспорте столицы», - отметил Руслан Светлый.

Речь идет об обеспечении социальной защиты отдельных категорий населения, в частности, киевлян-участников АТО, требующих введения услуги социально-психологической реабилитации для лиц с зависимостью от наркотических и психотропных веществ, а также об обеспечении социальной услуги паллиативного ухода для пожилых людей, инвалидов, больных из числа лиц трудоспособного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.