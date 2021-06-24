В офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем Зеленского

Журналист Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24".

В офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Сергій Нікіфоров
Фото: Сергій Нікіфоров / Instagram

Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет журналист Сергей Никифоров.

Об этом рассказал "Радио Свобода" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немножко позже будет представлен г-н Сергей ...", - сказал он.

Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24". До этого он работал на канале Euronews в Лионе.

Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель покидает пост. Позже в ОП сообщили, что Мендель останется работать советницей.

Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

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