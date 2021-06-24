Оккупанты на Донбассе ранили военного

Зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Оккупанты на Донбассе ранили военного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В течение суток, 24 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Южного роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы. Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открыли огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

В направлении Старогнатовки роSSийские наемники осуществили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстрелял военных из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского - из минометов 82-го калибра.

У Красногоровки наши позиции вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск враг осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

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