Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах, - опрос

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы нынешний президент Владимир Зеленский - 22% всех опрошенных и 32% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Электоральные ориентации граждан Украины", проведенного социологической службой Центра Разумкова.

За пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 11% всех респондентов и 17% тех, кто точно пойдет на выборы и определился с кандидатом, которого будет поддерживать.

Нардепа Юрия Бойко (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") готовы поддержать 9% опрошенных и 13% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Юлию Тимошенко (фракция "Батькивщина") проголосовали бы 7% и 10% соответственно, за Игоря Смешко - 4% и 7%, за экс-премьера Владимира Гройсмана - 3% и 4%, за Анатолия Гриценко - 2% и 3% соответственно, за спикера парламента Дмитрия Разумкова - 2% и 2%, за экс-нардепа Олега Ляшко - 2% и 2%,за экс-нардепа Руслана Кошулинского 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко - 1% и 1%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко, первый получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко - соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за нынешнего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных, или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко - соответственно 13% и 24%.

Социологическое исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, в мае опрос Центра Разумкова показал, что если бы выборы состоялись в мае 2021 года, они закончились бы так же, как и два года назад - Зеленский победил бы Порошенко во втором туре. Июньский опрос КМИС показал примерно такие же рейтинги: Зеленский - 30,6%, Порошенко - 17,4%, Тимошенко 12,7%, Бойко - 10,6%