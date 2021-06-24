Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах, - опрос

Действующий президент остается самым рейтинговым среди политиков.

Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах, - опрос
Архівне фото
Фото: facebook.com/UACEC

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы нынешний президент Владимир Зеленский - 22% всех опрошенных и 32% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Электоральные ориентации граждан Украины", проведенного социологической службой Центра Разумкова.

За пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 11% всех респондентов и 17% тех, кто точно пойдет на выборы и определился с кандидатом, которого будет поддерживать.

Нардепа Юрия Бойко (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") готовы поддержать 9% опрошенных и 13% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Юлию Тимошенко (фракция "Батькивщина") проголосовали бы 7% и 10% соответственно, за Игоря Смешко - 4% и 7%, за экс-премьера Владимира Гройсмана - 3% и 4%, за Анатолия Гриценко - 2% и 3% соответственно, за спикера парламента Дмитрия Разумкова - 2% и 2%, за экс-нардепа Олега Ляшко - 2% и 2%,за экс-нардепа Руслана Кошулинского 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко - 1% и 1%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко, первый получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко - соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за нынешнего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных, или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко - соответственно 13% и 24%.

Социологическое исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, в мае опрос Центра Разумкова показал, что если бы выборы состоялись в мае 2021 года, они закончились бы так же, как и два года назад - Зеленский победил бы Порошенко во втором туре. Июньский опрос КМИС показал примерно такие же рейтинги: Зеленский - 30,6%, Порошенко - 17,4%, Тимошенко 12,7%, Бойко - 10,6%

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"
ЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциацииЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциации
Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОПЕрмак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП
Соцопрос: доверие к Нацполиции и СБУ упало, к Сытнику и Авакову - возрослоСоцопрос: доверие к Нацполиции и СБУ упало, к Сытнику и Авакову - возросло
Умер бывший уполномоченный Ющенко по вопросам энергетики Богдан СоколовскийУмер бывший уполномоченный Ющенко по вопросам энергетики Богдан Соколовский
В ПАСЕ поддержали проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки РоSSии снять вопросВ ПАСЕ поддержали проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки РоSSии снять вопрос
На выборах в Армении победила партия ПашинянаНа выборах в Армении победила партия Пашиняна
США готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за НавальногоСША готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за Навального
Армяне голосуют на досрочных парламентских выборахАрмяне голосуют на досрочных парламентских выборах
Ватикан готовится признать блаженным соучредителя ЕС Робера ШуманаВатикан готовится признать блаженным соучредителя ЕС Робера Шумана
Последние новости
Подгружаем последние новости