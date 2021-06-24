Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работе

6 апреля Евгения Филипенко была назначена на эту должность.

Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работе
Євгенія Філіпенко
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Сегодня, 24 июня, официально приступила к работе постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгения Филипенко.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Сегодня боевой корпус послов и постоянных представителей Украины уже вполне официально пополнился одной из лучших моих коллег, супер опытной профессионалкой, которая за несколько десятилетий прошла путь от младшего дипломата до постоянного представителя Украины при Женевском отделении ООН, Евгенией Филипенко", - написал он в фейсбуке.

Кислица напомнил, что Филипенко ранее работала на различных должностях в МИД, в постоянном представительстве Украины при ООН, в постоянном представительстве Украины в Вене, в посольстве Украины в Сербии.

"Евгения - замечательная коллега, человек и искренняя патриотка своей страны, и сегодня на церемонии вручения верительных грамот напомнила Директору Женевского отделения (из РоSSии) о роли ООН в остановке внешней агрессии, деоккупации территорий и преодолении последствий войны. Пожелаем Евгении сил, здоровья и успехов ради свободной и демократической Украины! Благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, Офису Президента Украины и Дмитрию Кулебе за этот замечательный выбор постоянного представителя и высокое доверие!" - добавил замглавы МИД.

Напомним, 6 апреля Зеленский своим указом уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и назначил на эту должность Евгению Филипенко.

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