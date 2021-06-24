Впервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалистка

Она победила в праймериз против действующего мэра, занимающего должность с 2006 года.

Мэром города Буффало в штате Нью-Йорк станет 38-летняя Индия Уолтон. Она будет первой социалисткой во главе большого американского города с 1960 года, когда ушел в отставку мэр города Милуоки Фрэнк Зайдлер.

Об этом сообщает NPR.

В среду, 23 июня, Уолтон победила на праймериз Демократической партии, обойдя действующего мэра Байрона Брауна, который занимает эту должность четвертый срок подряд с 2006 года.

Республиканская партия не выдвинула ни одного кандидата на выборы, которые состоятся в ноябре, поэтому кандидат от Демократической партии наверняка выиграет их.

Уолтон, медсестра по профессии, на праймериз была поддержана общественно-политической организацией "Демократические социалисты Америки".

"Победа за нами. Первая из многих", - заявила Уолтон во время празднования победы по окончании голосования.

Она получит полномочия мэра с 1 января.

Во время предвыборной кампании Уолтон обещала сократить финансирование полиции Буффало на 7,5 млн долларов и направить их на финансирование инициатив по молодежной занятости, уменьшению преступности и увеличению доступного жилья. Она также обещала обеспечить финансовую поддержку арендодателям жилья, усилить защиту арендаторов, а также увеличить финансирование системы государственных школ.