Дело против Чорновол будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства против бывшей депутата Верховной Рады Татьяны Черновол за Дарницким районным судом Киева .

Об этом сообщила пресс-служба апелляционного суда.

Чорновол обвиняется в умышленном убийстве (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) во время поджога офиса Партии регионов в дни Революции достоинства в феврале 2014 года.

Дело должен рассматривать суд Печерского района, где находился офис ПР, но его судьи взяли самоотвод, мотивируя это тем, что участвовали в связанном уголовном производстве по "беркутовцам". После этого в Печерском суде не нашлось достаточного количества судей, чтобы сформировать новый состав суда.

Напомним, Чорновол была активной участницей Революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Чорновол заявила, что избиение было организовано действующей тогда властью. В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Рады восьмого созыва.

В апреле 2020 года Черновол вручили подозрение в убийстве работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии следствия, 18 февраля 2014 года Чорновол с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог дома на улице Липской, в котором был офис партии. В результате пожара погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров, который находился в здании.