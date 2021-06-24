Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии

По словам подсанкционного бизнесмена, заявление о выходе из роSSийского гражданства он подал еще в 2017 году.

Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии
Павел Фукс
Фото: http://oilnews.com.ua

Бизнесмен Павел Фукс, на которого СНБО наложил санкции, сообщил о выходе из роSSийского гражданства. На своем канале в Telegram он написал, что его адвокаты получили выписки из миграционной и налоговой служб РоSSии, подтверждающие выход.

Фукс заявил, что не ведет в РоSSии бизнеса и не платит там налогов.

"Проверка по базам МВД выдает, что паспорта недействительны", - отметил он.

По словам Фукса, заявление о выходе из роSSийского гражданства он подал еще в 2017 году. Он сдал паспорт в консульском отделе посольства РФ в Украине.

"В реестре индивидуальных предпринимателей РФ есть запись, что Фукс П.Я. является гражданином Украины, а также запись о том, что он прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на территории РФ", - процитировал Фукс выписку из Федеральной налоговой службы РоSSии.

Напомним, что 18 июня СНБО ввел полный пакет санкций против бизнесмена Павла Фукса. Также санкции ввели в отношении Дмитрия Фирташа.

Санкции в отношении Фукса ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. В марте СНБО ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании - недропользователи принадлежат Фуксу. Сам бизнесмен свою связь с этими компаниями отрицает.

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