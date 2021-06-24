Порошенко и Грибаускайте обсудили вызовы безопасности для Украины и Европы

Лидер «ЕС» выразил благодарность за личный вклад литовского лидера как в развитие двусторонних отношений, так и в продвижение евроинтеграционной и евроатлантической повестки дня Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшей Президентом Литовской Республики Далией Грибаускайте. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Отмечается, что лидер « ЕС » выразил благодарность за личный вклад литовского лидера как в развитие двусторонних отношений, так и в продвижение евроинтеграционной и евроатлантической повестки дня Украины.

«Я помню и очень ценю вашу роль в Революции Достоинства, заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС , введении безвизового режима для граждан нашего государства», - отметил пятый Президент.

Петр Порошенко и Далия Грибаускайте обсудили вызовы безопасности, стоящие перед Украиной и вообще перед европейским континентом в связи с продолжающейся роSSийской агрессией, подрывными действиями Кремля против трансатлантического единства и солидарности, со строительством Северного потока-2, а также преступлениями против демократии со стороны режима Лукашенко в Беларуси .

Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима со стороны Запада против РоSSии, невозможности возвращения к «обычному ведению дел» до прекращения агрессии, а также необходимости осуществления шагов в направлении деоккупации Донбасса и Крыма, в том числе успешного запуска Крымской платформы.