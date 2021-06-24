Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал советником Витренко в "Нафтогазе"

Он будет заниматься вопросами развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса ЕС.

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Алексей Рябчин стал советником главы правления "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщается на сайте компании.

Рябчин сосредоточится на вопросах развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса Евросоюза .

"Он будет работать над налаживанием постоянного взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС , аналитическими центрами и средствами массовой информации", - говорится в сообщении "Нафтогаза" .

В прошлом созыве парламента Рябчин был главой подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. В 2010 году защитил диссертацию на тему "Эколого-энергетическая безопасность мирохозяйственного развития в условиях глобализации".

В период с октября 2019 по май 2020 года он занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, на которой также занимался вопросами энергоэффективности. Его уволили за "низкую результативность".