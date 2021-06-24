Экс-гендиректора "Компании «Вода Донбасса»" будут судить за финансирование терроризма

Ему грозит до восьми лет заключения.

Бывшего генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса"" будут заочно судить за растрату имущества и финансирование терроризма. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», который обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Известно, что в 2014 году обвиняемый исполнял обязанности генерального директора компании и, имея целью поддержать террористов на Донбассе, создал должность советника и назначил на нее командира незаконного вооруженного формирования "Легион".

Несмотря на то, что боевик не выполнял свои служебные обязанности, руководитель предприятия в течение 2014-2016 лет выплачивал ему заработную плату. Общая сумма выплаченных средств из фонда коммунального предприятия составила более 120 тыс грн.