Данилов проведет закрытое совещание относительно подсанкционных в США украинцев, - УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг проведет закрытое совещание относительно проверки 134 украинцев, на которых США наложили санкции. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, президент Украины поручил Данилову провести в Аппарате СНБО закрытое совещание по выполнению протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США в отношении граждан Украины.

По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

Ранее Данилов сообщал, что украинскими спецслужбами будут проверены все 134 украинца, находящиеся под американскими санкциями. По итогам проверки могут быть приняты "соответствующие решения".