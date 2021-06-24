Данилов проведет закрытое совещание относительно подсанкционных в США украинцев, - УП

Совещание организовано по поручению президента.

Данилов проведет закрытое совещание относительно подсанкционных в США украинцев, - УП
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг проведет закрытое совещание относительно проверки 134 украинцев, на которых США наложили санкции. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, президент Украины поручил Данилову провести в Аппарате СНБО закрытое совещание по выполнению протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США в отношении граждан Украины.

По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

Ранее Данилов сообщал, что украинскими спецслужбами будут проверены все 134 украинца, находящиеся под американскими санкциями. По итогам проверки могут быть приняты "соответствующие решения".

Напомним, что под американскими санкциями находятся действующие народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский, экс-нардеп Александр Онищенко и олигарх Игорь Коломойский. Санкции в отношении Коломойского касаются запрета ему и членам семьи получать визы в США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для украинцевПольша вводит 10-дневный карантин, в частности для украинцев
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
Черное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - ДаниловЧерное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов
Зеленский анонсировал введение чекапов здоровья для украинцев от 55 летЗеленский анонсировал введение чекапов здоровья для украинцев от 55 лет
В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в УкраинеВ "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине
Массовая выдача роSSийских паспортов в ОРДЛО и Крыму требует дополнительных переговоров, - ДаниловМассовая выдача роSSийских паспортов в ОРДЛО и Крыму требует дополнительных переговоров, - Данилов
Данилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в УкраинеДанилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в Украине
Данилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем видеДанилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем виде
Конча-Заспу и полуостров Бирючий откроют для отдыха украинцев, - ОПКонча-Заспу и полуостров Бирючий откроют для отдыха украинцев, - ОП
Из лагерей Сирии возвращаются восемь украинцев - "Радио Свобода"Из лагерей Сирии возвращаются восемь украинцев - "Радио Свобода"
Последние новости
Подгружаем последние новости