Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси

В санкционный список вошли 78 физических и восемь юридических лиц.

Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси
Фото: Вести Экономика

Европейский Союз завершил письменную процедуру утверждения секторальных санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Письменная процедура завершилась. Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии", - написал он в твиттере.

Напомним, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания в понедельник, 21 июня, синхронно ввели новые санкционные пакеты против режима Александра Лукашенко.

Санкционный перечень Евросоюза самый большой, в него вошли 78 физических лиц и восемь юридических. Среди них - роSSийский миллиардер Михаил Гуцериев (компании "Русснефть", "Нефтис", Бинбанк), Лилия Лукашенко (невестка Лукашенко, жена его сына Виктора), Дмитрий Лукашенко (средний сын Лукашенко), автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.

Санкции связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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