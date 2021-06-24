BBC показала репортаж с британского эсминца, прошедшего близ Крыма

На видео слышны звуки выстрелов, но не видно бомбометания.

На Youtube-канале BBC News в четверг, 24 июня, вышел репортаж корреспондента Джонатана Биля, бывшего на борту эсминца HMS Defender во время прохода у берегов Крыма.

РоSSия обвинила корабль во вхождении в территориальные воды и заявила, что открыла предупредительный огонь по курсу эсминца.

Однако в британском Министерстве обороны отрицают, что это были предупредительные выстрелы и бомбардировка.

В репортаже корреспондента BBC показано, что роSSийские военные действительно выполняли опасные маневры возле эсминца. С борта роSSийского пограничного катера даже звучали угрозы открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов.

Британское министерство обороны заявило, что расценило их как учебные стрельбы, а не предупредительный огонь.

Бомбометания в репортаже не видно, хотя роSSийские самолеты действительно летали рядом с кораблем Defender. По словам журналиста, в течение перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ. Некоторые из них пролетали "слишком близко", по выражению корреспондента.

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