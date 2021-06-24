Лукашенко запретил предприятиям сокращать производство из-за санкций "мерзавцев по ту сторону границы"

"Военное положение, если нужно, но никакого проседания не должно быть".

Александр Лукашенко запретил предприятиям сокращать производство из-за европейских санкций.

Об этом он сказал в четверг, 24 июня, во время посещения Гродненской области.

Лукашенко спросил чиновника, который выступал с докладом, каким будет валовый региональный продукт после "этих безумных санкций" на конец года. Ему ответили, что европейский рынок не является основным для предприятий региона, но на отдельных предприятиях возможно определенное проседание.

"Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть", - ответил на это Лукашенко.

"Пусть Караев [помощник Лукашенко, инспектор по Гродненской области] надевает генеральскую форму, вам также звание присвоено генерал-майора - и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого проседания не должно быть. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - сказал Лукашенко.

Напомним, что 21 июня Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания синхронно ввели новые санкционные пакеты против режима Александра Лукашенко. Под европейские санкции, в частности, попали автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.

Кроме того, Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси.