РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"
РоSSийское Минобороны прокомментировало инцидент с британским кораблем около Крыма.
РоSSия будет готова открывать огонь для защиты "своих" границ. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Сергей Рябков, пишет Associated Press. Комментарий прозвучал на фоне вчерашнего инцидента с британским эсминцем у берегов оккупированного Россией Крыма.
"Неприкосновенность роSSийских границ является абсолютным императивом", - заявил Рябков несмотря на то, что Крым является международно признанной украинской территорией.
Рябков добавил, что РФ будет защищаться всеми средствами - "дипломатическими, политическими, военными, если потребуется".
При этом роSSийские СМИ цитируют более радикальное заявление Рябкова, где он сказал, что страна "может бомбить".
"Можем призывать к здравому смыслу, требовать уважения к международному праву, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают". - высказался представитель Минобороны страны-оккупанта.
Вчера РоSSия заявила, что ее боевой корабль сделал предупредительные выстрелы по курсу, когда британский Defender Wednesday проплывал неподалеку от Крыма. Великобритания это опровергла и заявила, что по ее кораблю никаких выстрелов не делали.
В репортаже корреспондента BBC, который был на борту Defender Wednesday, показано, что роSSийские военные действительно выполняли опасные маневры около эсминца. С борта роSSийского пограничного катера даже звучали угрозы открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов.
Британское министерство обороны заявило, что расценило их как учебные стрельбы, а не предупредительный огонь.
Бомбометания в репортаже не видно, хотя роSSийские самолеты действительно летали рядом с кораблем Defender. По словам журналиста, во время перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ. Некоторые из них пролетали "слишком близко", по выражению корреспондента.