РоSSия будет готова открывать огонь для защиты "своих" границ. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Сергей Рябков, пишет Associated Press. Комментарий прозвучал на фоне вчерашнего инцидента с британским эсминцем у берегов оккупированного Россией Крыма.

"Неприкосновенность роSSийских границ является абсолютным императивом", - заявил Рябков несмотря на то, что Крым является международно признанной украинской территорией.

Рябков добавил, что РФ будет защищаться всеми средствами - "дипломатическими, политическими, военными, если потребуется".

При этом роSSийские СМИ цитируют более радикальное заявление Рябкова, где он сказал, что страна "может бомбить".

"Можем призывать к здравому смыслу, требовать уважения к международному праву, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают". - высказался представитель Минобороны страны-оккупанта.

Вчера РоSSия заявила, что ее боевой корабль сделал предупредительные выстрелы по курсу, когда британский Defender Wednesday проплывал неподалеку от Крыма. Великобритания это опровергла и заявила, что по ее кораблю никаких выстрелов не делали.

В репортаже корреспондента BBC, который был на борту Defender Wednesday, показано, что роSSийские военные действительно выполняли опасные маневры около эсминца. С борта роSSийского пограничного катера даже звучали угрозы открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов.

Британское министерство обороны заявило, что расценило их как учебные стрельбы, а не предупредительный огонь.