РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"

РоSSийское Минобороны прокомментировало инцидент с британским кораблем около Крыма.

РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"
Сергій Рябков
Фото: лента

РоSSия будет готова открывать огонь для защиты "своих" границ. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Сергей Рябков, пишет Associated Press. Комментарий прозвучал на фоне вчерашнего инцидента с британским эсминцем у берегов оккупированного Россией Крыма.

"Неприкосновенность роSSийских границ является абсолютным императивом", - заявил Рябков несмотря на то, что Крым является международно признанной украинской территорией.

Рябков добавил, что РФ будет защищаться всеми средствами - "дипломатическими, политическими, военными, если потребуется".

При этом роSSийские СМИ цитируют более радикальное заявление Рябкова, где он сказал, что страна "может бомбить".

"Можем призывать к здравому смыслу, требовать уважения к международному праву, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают". - высказался представитель Минобороны страны-оккупанта.

Вчера РоSSия заявила, что ее боевой корабль сделал предупредительные выстрелы по курсу, когда британский Defender Wednesday проплывал неподалеку от Крыма. Великобритания это опровергла и заявила, что по ее кораблю никаких выстрелов не делали.

В репортаже корреспондента BBC, который был на борту Defender Wednesday, показано, что роSSийские военные действительно выполняли опасные маневры около эсминца. С борта роSSийского пограничного катера даже звучали угрозы открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов.

Британское министерство обороны заявило, что расценило их как учебные стрельбы, а не предупредительный огонь.

Бомбометания в репортаже не видно, хотя роSSийские самолеты действительно летали рядом с кораблем Defender. По словам журналиста, во время перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ. Некоторые из них пролетали "слишком близко", по выражению корреспондента.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSияКулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия
РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около КрымаРоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около Крыма
РоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - КоболевРоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - Коболев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
УГКЦ заявила о рейдерском захвате Митрополичьих садов во ЛьвовеУГКЦ заявила о рейдерском захвате Митрополичьих садов во Львове
РоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народовРоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов
На iForum Кличко рассказал о современных цифровых сервисах, которые ввели в КиевеНа iForum Кличко рассказал о современных цифровых сервисах, которые ввели в Киеве
Кулеба - о попытках РФ сорвать "Крымскую платформу": РоSSия нас не остановитКулеба - о попытках РФ сорвать "Крымскую платформу": РоSSия нас не остановит
РоSSия хочет до 2025 года изъять украинские паспорта в ОРДЛО, - ГармашРоSSия хочет до 2025 года изъять украинские паспорта в ОРДЛО, - Гармаш
США и РоSSия договорились о возвращении пословСША и РоSSия договорились о возвращении послов
Последние новости
Подгружаем последние новости