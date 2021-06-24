Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - Грау

Попытки согласовать меры, которые могли бы улучшить ситуацию с безопасностью, пока безрезультатны.

Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - Грау
Гайді Грау
Фото: interfax.com.ua

Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат.

Об этом заявила специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау.

"В течение последних недель СММ ОБСЕ наблюдала ухудшение ситуации на участках разведения сил и средств. Также Миссия продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода. Кроме того, до сих пор есть систематические ограничения и препятствия свободному передвижению СММ ОБСЕ, а также атаки на ее беспилотные летательные аппараты. Это не позволяет СММ эффективно выполнять свой мандат", - заявила Грау по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

В центре внимания рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ были нарушения режима прекращения огня.

"К сожалению, конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию безопасности, согласовать не удалось. Участники обменялись предложениями по совместному документу о механизме координации и проверки, однако достичь консенсуса не удалось. Попытка продвинуться в обсуждении вопроса разминирования также не увенчалась успехом", - сообщается на сайте СММ ОБСЕ.

Вчера стало известно, что Трехстороннюю контактную группу покидают модератор политической рабочей группы посол Пьер Морель и модератор рабгруппы по гуманитарным вопросам посол Тони Фриш. В украинской делегации надеются, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе документами, а не "традициями".

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